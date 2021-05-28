Продажа билетов на концерт в Одессе российского исполнителя Хабиба Шарипова приостановлена. Об этом в своем Telegram-канале 27 мая сообщил бывший глава одесского «Правого сектора»* Сергей Стерненко

«На днях я делал выпуск о том, что к нам собрался с концертами экс-полицейский из РФ Хабиб Шарипов, который ранее незаконно выступал и в оккупированном Донецке, и в Крыму», — написал Стерненко.

Стерненко призвал испортить гастроли российскому певцу на Украине © Хабиб Шарипов/Instagram

«И вот сейчас продажу билетов в Одессе остановили без объяснения причин. При этом мероприятие официально не отменили. Тем временем в Киеве билеты до сих пор свободно продаются», — рассказал неонацист.

Бывший полицейский родом из Казани Хабиб Шарипов прославился в интернете, исполняя каверы на хиты, а затем и песни своего авторства в TikTok. Самой популярной песней молодого блогера стала «Ягода малинка».

В Одессе Шарипов должен был выступить 5 июня, а концерт в Киеве у него запланирован на 22 июня. Пока официальных заявлений об отмене концертов певец не давал.

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В последнее время Стерненко активно взялся за представителей шоу-бизнеса, регулярно сообщая своим последователям, кто из исполнителей куда направляется и что с этим нужно сделать.

Так, националист обвинил украинского артиста Андрея Данилко в тайном выступлении в России, и исполнителю роли Сердючки пришлось оправдываться, объясняя, что в РФ его просто пародировали.

Позже Стерненко объявил награду за голову российского рэпера Басты, который приехал на Украину с концертами.

*Деятельность организации запрещена в РФ.