Президент Украины Владимир Зеленский еще не подал в Верховную Раду Украины окончательный текст законопроекта о деолигархизации. Об этом председатель парламента Дмитрий Разумков сообщил в эфире «Радио НВ» 27 мая

Зеленский объяснил смысл деолигархизации на Украине © пресс-служба президента Украины сказал он.

Вместе с тем спикер уточнил, что сам еще не знаком с текстом проекта закона, поскольку не является участником процесса подготовки этого документа.

Ранее Зеленский сообщил, что подготовка законопроекта о деолигархизации уже практически завершена и документ появится на протяжении недели с 24 по 28 мая. По словам первого замспикера Рады Руслана Стефанчука, законопроект будет содержать семь критериев, согласно которым будут определять, кто является олигархом.