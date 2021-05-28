«Данный законопроект пишется в Офисе президента, и глава государства об этом говорил. Я знаю, что к этому приобщено Министерство юстиции. Но окончательного варианта законопроекта в стенах Верховной Рады пока что нет», — сказал он.
Вместе с тем спикер уточнил, что сам еще не знаком с текстом проекта закона, поскольку не является участником процесса подготовки этого документа.
Ранее Зеленский сообщил, что подготовка законопроекта о деолигархизации уже практически завершена и документ появится на протяжении недели с 24 по 28 мая. По словам первого замспикера Рады Руслана Стефанчука, законопроект будет содержать семь критериев, согласно которым будут определять, кто является олигархом.