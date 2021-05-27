Адвокат Игорь Головань объяснил, что экс-президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос СБУ по делу депутата Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» из-за того, что ему об этом не сообщили на законной основе. Об этом он написал в своем Facebook 27 мая

По словам Голованя, экс-президенту не вручили повестку о том, что он должен явиться в суд, а оповестили об этом с помощью публикаций на сайте.

«Да еще и отмечают в тексте "интернет-повестки" телефон для связи, который не работает. Битый час пытаюсь "найти концы" и связаться со следователями. Я свяжусь, настойчиво попрошу соблюдать закон», — заявил юрист.

Ранее, утром 27 мая, Порошенко опубликовал на своей странице в Facebook фотографию в поезде и призвал подписчиков попробовать угадать, куда он отправляется вместе с женой.

Порошенко проигнорировал допрос в СБУ по делу Медведчука © eurosolidarity.org София Федина предположила, что экс-президент Украины едет на Восток.

На прошлой неделе, 11 мая, СБУ пришла с обыском в дома Медведчука и в офис его партии. Его и депутата Рады Тараса Козака подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

По версии следствия, оба в 2015 году якобы вступили в предварительный сговор с властями России для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря. По данным СБУ, Козак находится в РФ.

Ранее суд отказал прокуратуре в мере пресечения для Медведчука в виде ареста и отправил лидера партии под круглосуточный домашний арест. Депутат не может отлучаться из дома и должен все время носить средство электронного контроля.

После этого президент России Владимир Путин заявил о том, что РФ вынуждена будет начать реагировать на действия украинских властей, которые направлены на то, чтобы зачистить политическое пространство государства от тех сил, которые весьма заинтересованы в сотрудничестве с РФ.