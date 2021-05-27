В Госпогранслужбе Украины опровергли заявление ФСБ РФ о том, что на границей с Россией перестали рыть ров из-за нехватки финансирования. Об этом 27 мая сообщило издание «Страна» со ссылкой на спикера Госпогранслужбы Андрея Демченко

«Работы [по обустройству рва на границе] ведутся, а все остальное вы можете прочесть в интервью, которое озвучивал глава Госпогранслужбы по инженерному обустройству границы», — сообщил Демченко.

ФСБ: Украина почти перестала строить «Стену» на границе с РФ © Facebook/Арсеній Яценюк Владимир Кулишов заявил, что Украина практически перестала рыть ров на границе с Россией, вероятно, из-за нехватки финансирования.

Проект «Стена», который предусматривает сооружение траншей, рвов и специальных объектов на границе с Россией, был начат в 2014 году и рассчитан на четыре года. Он должен был обойтись бюджету в 4,1 миллиарда гривен (11 млрд руб.). Однако впоследствии финансирование работ на 2015 и 2016 годы было урезано более чем вдвое.