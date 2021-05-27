Жители Львовской области, зарегистрированные через приложение «Дія» («Действие»), смогут сделать прививку против коронавируса в центре вакцинации населения (ЦВН). Об этом 27 мая в Facebook сообщил глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий

Центр вакцинации будет работать на базе стадиона «Арена Львов». Его создание должно ускорить темпы вакцинации против COVID-19.

Почти 1,5 тысячи украинцев столкнулись с побочками после вакцинации от COVID © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

«Такие центры будут иметь все надлежащее оборудование потенциальных мест для проведения прививок и соблюдения всех установленных мер для предотвращения распространения COVID-19, в частности, ношение масок, соблюдение физической и социальной дистанции, использование дезинфицирующих средств для рук и т.д», — рассказал Козицкий.

Ранее стало известно, что на Украину поступила четвертая партия вакцины CoronaVac от китайского производителя Sinovac Biotech в размере 500 тысяч доз.

Кроме того, 26 мая в Киев прибыла вакцина от коронавируса компании Pfizer-BioNTech. Это первая партия, которую не привезли в рамках программы COVAX, а закупили на бюджетные средства.