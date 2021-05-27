Более 3,5 тысячи новых случаев коронавирусной инфекции выявили на Украине за минувшие сутки, выздоровели почти 16,9 тысячи человек. Об этом Минздрав страны сообщил в своем Telegram-канале 27 мая

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS / REUTERS, RNPS / Перейти в фотобанк сообщении.

По данным пресс-службы, за минувшие сутки были госпитализированы 1402 человека, скончались — 183; выздоровели — 16 867. Наибольшее число подтвержденных случаев за день зарегистрировано в Киеве (454), Днепропетровской (284), Львовской (278), Харьковской (233) и Киевской (194) областях.

За все время пандемии на Украине заболели 2 193 367 человек, выздоровели — 2 006 918, умерли — 50 067. С начала прививочной кампании привито 992 189 украинцев, из них полностью иммунизированы — 107 524.