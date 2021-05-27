«В Украине 27 мая 2021 года зафиксировано 3509 новых случаев заболеваний COVID-19. Среди них — 193 ребенка и 82 медработника», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, за минувшие сутки были госпитализированы 1402 человека, скончались — 183; выздоровели — 16 867. Наибольшее число подтвержденных случаев за день зарегистрировано в Киеве (454), Днепропетровской (284), Львовской (278), Харьковской (233) и Киевской (194) областях.
За все время пандемии на Украине заболели 2 193 367 человек, выздоровели — 2 006 918, умерли — 50 067. С начала прививочной кампании привито 992 189 украинцев, из них полностью иммунизированы — 107 524.