Во вторник, 25 мая, на «Площади звезд» в Киеве коллектив Олега Скрипки «Вопли Видоплясова» получил именную звезду. Награду приурочили к 35-летию рок-группы, об этом говорится в сюжете ТСН

Олег Скрипка объяснил, почему его не берут в политику © Facebook, Oleg Skrypka

«Это правильно, это приятно, и здесь нет того, чтобы нужно быть слишком скромным. Награду надо фиксировать. То, что мы имеем такую ​​звезду, все люди, которые приезжают в Украину или в Киев, они будут знать, что есть такая группа, — даже кто и не слушает такую ​​музыку», — отметил Скрипка.

За 35 лет «Вопли Видоплясова» выпустили 20 альбомов, дали более пяти тысяч концертов в более чем сотне странах мира. Сейчас группа также активно гастролирует и записывает свой 21-й альбом.

Ранее Скрипка заявил, что предложений стать политиком ему сейчас не поступает. Причина в его нестандартной личности, «которая не вписывается в данные круги общества».