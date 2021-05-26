Музыканты сказали, что награда для них очень ценна. Скрипка считает творчество своей группы на Украине недооцененным, так как большинство наград он и его коллектив получили за рубежом. Поэтому музыкант особенно гордится и радуется именной звездой в Киеве.
«Это правильно, это приятно, и здесь нет того, чтобы нужно быть слишком скромным. Награду надо фиксировать. То, что мы имеем такую звезду, все люди, которые приезжают в Украину или в Киев, они будут знать, что есть такая группа, — даже кто и не слушает такую музыку», — отметил Скрипка.
За 35 лет «Вопли Видоплясова» выпустили 20 альбомов, дали более пяти тысяч концертов в более чем сотне странах мира. Сейчас группа также активно гастролирует и записывает свой 21-й альбом.
Ранее Скрипка заявил, что предложений стать политиком ему сейчас не поступает. Причина в его нестандартной личности, «которая не вписывается в данные круги общества».