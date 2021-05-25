Трое уроженцев Чечни с российскими паспортами оспорили в Окружном административном суде Киева санкции, введенные против них президентом Владимиром Зеленским по решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, говорится в сообщении на сайте суда 25 мая

Адлан Ясагов, Муслим Идрисов и Магамод Шаипов просят суд остановить действие Решения СНБО «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер» от 14 мая 2021 в части применения санкций против них.

«Соответствующие заявления поступили в суд для представления самых исков, как это предусмотрено положениями Кодекса об административном судопроизводстве Украины», — сказано в публикации.

Итоги заседания СНБО Украины: новые цели Зеленского © president.gov.ua

Известно, что Идрисов ранее воевал в Донбассе на стороне киевского режима, а в настоящее время проходит подозреваемым по уголовному делу о незаконном обороте оружия на Украине.

Ясагов и Шаипов связаны с аграрным бизнесом в Одесской области, где довольно большая чеченская диаспора, состоящая в основном из бежавших из РФ сепаратистов.

В 2018 году Ясагов и Шаипов подозревались в избиении музыканта Михаила Хомы (Dzidzio) в Киеве.

14 мая 2021 года СНБО ввел специальные санкции против 674 человек, которых назвал «ворами в законе». Позднее эти санкции подтвердил своим указом президент Зеленский. В списке значатся в том числе Идрисов, Шаипов и Ясагов.