Отмечается, что журналист выполнял редакционное задание на Юбилейном проспекте. Он задал несколько вопросов чиновнику горсовета, после чего неизвестные мужчины начали его теснить и толкать.
«С соответствующим заявлением 24 мая в Харьковское районное управление полиции № 2 обратился 26-летний харьковчанин, свободный журналист», — говорится в сообщении.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы. Проводится досудебное расследование.
Ранее сообщалось, что за три месяца 2021 года украинские журналисты 21 раз подвергались физической агрессии во время профессиональной деятельности. Больше всего инцидентов зафиксировали в феврале. При этом за весь прошлый год зафиксировано 74 случая физической агрессии в отношении представителей СМИ.