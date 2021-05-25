В Харькове неизвестные напали на журналиста, который пытался задать вопрос чиновнику горсовета. Об этом 25 мая сообщает полиция города

В Черкассах избили журналиста © CC0, Pixabay

«С соответствующим заявлением 24 мая в Харьковское районное управление полиции № 2 обратился 26-летний харьковчанин, свободный журналист», — говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы. Проводится досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что за три месяца 2021 года украинские журналисты 21 раз подвергались физической агрессии во время профессиональной деятельности. Больше всего инцидентов зафиксировали в феврале. При этом за весь прошлый год зафиксировано 74 случая физической агрессии в отношении представителей СМИ.