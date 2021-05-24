Москва выступает за оценку инцидента с самолетом Ryanair в Минске на основе всех данных. Об этом российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил 24 мая на пресс-конференции

Боррель призвал расследовать инцидент с самолетом Ryanair в Минске © wikipedia.org

«Мы выступаем за то, чтобы эту ситуацию оценить не сгоряча, не впохыхах, а на основе всей имеющейся информации, тем более что представитель МИД Республики Беларусь сделал развернутое заявление», — заявил Лавров.

Он подчеркнул, что в МИД Белоруссии выразили готовность следовать всем международным правилам и гарантировать полную прозрачность расследования инцидента, в том числе с привлечением при необходимости международных экспертов. По словам Лаврова, это «абсолютно разумный подход».

В воскресенье, 23 мая, после экстренной посадки в Минске самолета компании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, белорусскими правоохранительными органами был задержан один из создателей Telegram-канала белорусской оппозиции Роман Протасевич.

Ряд стран — в том числе США, Литва, Ирландия, Польша, Чехия, Латвия, Германия и Великобритания — осудили перехват самолета и арест журналиста, в связи с чем требуют запретить полеты над Белоруссией.