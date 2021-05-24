США и их союзники по НАТО «накачивают» украинскую армию вооружениями и оказывают всяческую поддержку, Россия вынуждена учитывать это в своем военном планировании, считает глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом он заявил в интервью изданию «Аргументы и факты», опубликованном 24 мая

«Хотел бы обратить внимание, что США и их союзники по НАТО наращивают военную активность на территории Украины и в Черном море. "Накачивают" украинскую армию вооружениями, оказывают ей финансовую и материальную поддержку, обучают ВСУ натовским методам ведения войны», — заявил Лавров.

Увековечить курс в НАТО: в чем смысл реформы СБУ © из открытых источников

«Все это Россия вынуждена учитывать в своем военном планировании», — сказал министр.

Лавров добавил, что милитаризация Украины не способствует урегулированию конфликта в Донбассе. Учения же, которые проводит Россия, проходят на российской территории и в значительном удалении от границ.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. В начале апреля Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в Донбассе.

В МИД РФ утверждают, что именно Киев занимается стягиванием своих войск к линии соприкосновения.