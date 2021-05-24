«Хотел бы обратить внимание, что США и их союзники по НАТО наращивают военную активность на территории Украины и в Черном море. "Накачивают" украинскую армию вооружениями, оказывают ей финансовую и материальную поддержку, обучают ВСУ натовским методам ведения войны», — заявил Лавров.
Он отметил, что только 2021 году на территории Украины запланировано проведение семи совместных военных учений со странами НАТО. В частности, украинские военные примут участие в крупнейших учениях НАТО Defender Europe 2021.
«Все это Россия вынуждена учитывать в своем военном планировании», — сказал министр.
Лавров добавил, что милитаризация Украины не способствует урегулированию конфликта в Донбассе. Учения же, которые проводит Россия, проходят на российской территории и в значительном удалении от границ.
Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. В начале апреля Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в Донбассе.
В МИД РФ утверждают, что именно Киев занимается стягиванием своих войск к линии соприкосновения.