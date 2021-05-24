«В целом мы примерно на 8% оцениваем падение качества, но это на самом деле не критично. Мы понимали, что качество образования в любом случае будет падать», — сообщил Шкарлет.
По его словам, Государственная служба качества образования проверяет степень усвоения образовательной программы минимум раз в два месяца.
Также министр отметил, что по сравнению с данными за декабрь качество и уровень дистанционного образования улучшились на 10-15% и составляют 70-75%.
Ранее Шкарлет выразил осторожное предположение, что украинским школьникам не придется дистанционно учиться с 1 сентября.
За сутки на Украине лабораторно подтверждены 1334 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Наибольшее их число зафиксировано в Днепропетровской (190), Николаевской (151), Харьковской (101) и Киевской (75) областях, а также в Киеве (125).