Уровень образования на Украине за год карантина из-за коронавируса упал на 8%. Об этом 24 мая заявил министр образования Украины Сергей Шкарлет в интервью «РБК-Украина»

«В целом мы примерно на 8% оцениваем падение качества, но это на самом деле не критично. Мы понимали, что качество образования в любом случае будет падать», — сообщил Шкарлет.

Глава Минобразования рассказал, вернут ли украинских школьников на дистанционку © РИА Новости, Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Также министр отметил, что по сравнению с данными за декабрь качество и уровень дистанционного образования улучшились на 10-15% и составляют 70-75%.

Ранее Шкарлет выразил осторожное предположение, что украинским школьникам не придется дистанционно учиться с 1 сентября.

За сутки на Украине лабораторно подтверждены 1334 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Наибольшее их число зафиксировано в Днепропетровской (190), Николаевской (151), Харьковской (101) и Киевской (75) областях, а также в Киеве (125).