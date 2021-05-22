Одним из политических мотивов президента Украины Владимира Зеленского устраивать гонения на Виктора Медведчука был в том, чтобы поднять ставки в игре с российским лидером Владимиром Путиным, поскольку Медведчук является кумом Путина. Об этом рассказал правозащитник Владимир Чемерис в интервью изданию Украина.ру

Блицопрос: Владимир Чемерис об аресте Виктора Медведчука © frontnews.eu Виктора Медведчука под домашний арест, ему вменяют «госизмену» и «посягательство на нарушение обычаев войны». Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием. Ранее суд отказал в удовлетворении ходатайств и защиты, и прокуратуры, которые оспаривали меру пресечения, оставив его под домашним арестом до 9 июля.

Но уже заявления пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, других российских чиновников и самого Путина говорят о том, что это никак не повлияет на позицию Москвы, потому что если бы оно отразилось, то Кремль бы таким образом показал свою слабость, подчеркнул эксперт.

«То есть ни одна, ни другая цель не была достигнута Офисом президента Украины. И поэтому было принято решение все-таки избрать меру пресечения для Медведчука, но не содержание под стражей», — указал Чемерис.

Хотя Медведчук и несколько ограничен в своих передвижениях, он все-таки может комментировать из своего дома и быть участником политического процесса на Украине, заключил собеседник издания.

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