Политические преследования Виктора Медведчука нынешней киевской властью делают из него мощнейшую фигуру украинской политики, сказал правозащитник Владимир Чемерис

11 мая Служба безопасности Украины провела обыски в доме Медведчука и офисе партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», где он возглавляет политсовет. Медведчука и его коллегу по партии Тараса Козака подозревают в государственной измене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму. Глава СБУ Баканов заявлял, что Козак бежал в Россию, лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук сообщил, что его однопартиец находится в Белоруссии на лечении.

Как отмечали адвокаты 13 мая в суде, в уголовных делах против Медведчука и Козака нет никакой конкретики, а «доказательства» добыты с нарушением украинского законодательства.

В итоге суд отказал генпрокуратуре в мере пресечения для Медведчука в виде ареста с залогом 300 млн грн и отправил депутата под круглосуточный домашний арест с обязательным ношением электронного браслета.

В ОПЗЖ считают, что суд над ее лидером является организованной властью травлей, которая свидетельствует о скатывании Украины к диктатуре и беззаконию.

Владимир Чемерис. Биографическая справка © Facebook/Владимир Чемерис Владимир Чемерис, отвечая на вопрос, какие последствия могут быть в итоге для Медведчука и власти, заявил следующее:

Это абсолютно точно политическое преследование. Очевидно, оно беспрецедентно для любого демократического государства — когда лидер наибольшей оппозиционной фракции парламента страны оказывается под уголовным преследованием.

Вообще я хочу сказать: обвинения в государственной измене у нас сейчас очень популярны на Украине.

Люди попадают под эту статью только за то, что они высказывают точку зрения, отличную от точки зрения ультраправых и власти, за их антивоенную позицию, за то, что они написали посты в социальных сетях.

Их обвиняют только за это. А Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает, что по статье «госизмена» человек должен безальтернативно содержаться в СИЗО.

Блицопрос: Руслан Коцаба об аресте Медведчука © Facebook, Руслан Коцаба Русланом Коцабой, которого за антивоенную позицию обвинили в государственной измене, и он полтора года просидел в СИЗО, пока суд не снял с него все обвинения.

То есть это практика, которая, очевидно, должна быть прекращена на Украине. Сейчас этот метод попробовали в отношении Медведчука.

Как я уже говорил, в этом деле очевидны политические мотивы, и главные из них — это то, что президент Зеленский хочет перекроить политический ландшафт в стране, уничтожить главную оппозиционную политическую силу в стране, которая по всем опросам идет голова в голову с правящей партией «Слуга народа».

Этим же объясняется и закрытие оппозиционных телеканалов, бенефициаром которых являлся однопартиец Медведчука Тарас Козак.

Но на самом деле эти действия Зеленского вряд ли помогут ему, потому что на Украине давно есть такая традиция: если человека преследуют, то он набирает политические баллы, и, вполне возможно, сейчас мы видим, как появляется новый кандидат в президенты на следующих выборах, — я имею в виду Медведчука.

«Какой смысл общаться с марионеткой?» Эксперты о возможности встречи Путина с Зеленским © пресс-служба президента Украины/РИА Новости/Алексей Дружинин

Но уже заявления пресс-секретаря Кремля Пескова, других российских чиновников и самого Путина говорят о том, что это никак не повлияет на позицию Российской Федерации.

И это понятно, потому что если бы оно отразилось, то Кремль бы таким образом показал свою слабость.

То есть ни одна, ни другая цель не была достигнута Офисом президента Украины. И поэтому было принято решение все-таки избрать меру пресечения для Медведчука, но не содержание под стражей.

Очевидно, что это решение судьи было согласовано с Офисом президента, потому что нет никаких сомнений в том, что украинская судебная система вообще и в особенности Печерский районный суд (в котором рассматривалось дело Медведчука. — Ред.) не являются независимыми.

Поэтому, судя по всему, и было принято такое решение, которое, по сути, все же стало победой оппозиции. Хотя Медведчук и несколько ограничен в своих передвижениях, он все-таки может комментировать из своего дома и быть участником политического процесса на Украине.