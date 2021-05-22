Главным сейчас для президента Украины Владимира Зеленского является установить систему личной власти, сказал в интервью Украина.ру директор Института политических исследований Сергей Марков

Эксперт рассказал, где Зеленский попытается взять деньги на свою предвыборную кампанию © president.gov.ua

«Он пытается установить систему личной власти, задействовав для этого СНБО, принимающий решения, которые находятся вне правового поля, как будто бы в стране объявлено чрезвычайное положение», — сказал Марков.

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Ранее, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский дал большую пресс-конференцию, посвященную двухлетию его работы на посту главы государства. Встреча с представителями СМИ прошла на территории авиазавода «Антонов» в Киеве и длилась почти три часа.