Все происходит так, как будто бы Зеленский уже совершил государственный переворот и установил личную диктатуру. И в рамках этой личной диктатуры он и собирается проводить свою избирательную кампанию, подавив всех своих конкурентов, полагает эксперт.
«Он пытается установить систему личной власти, задействовав для этого СНБО, принимающий решения, которые находятся вне правового поля, как будто бы в стране объявлено чрезвычайное положение», — сказал Марков.
Полный текст интервью читайте здесь
Ранее, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский дал большую пресс-конференцию, посвященную двухлетию его работы на посту главы государства. Встреча с представителями СМИ прошла на территории авиазавода «Антонов» в Киеве и длилась почти три часа.