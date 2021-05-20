Большая пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского фактически была одним большим оправданием перед избирателями и Западом, считает директор Института политических исследований Сергей Марков

Сергей Марков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина Владимир Зеленский дал большую трехчасовую пресс-конференцию, посвящённую двум годам нахождения у власти.

Сергей Марков в комментарии изданию Украина.ру, отвечая на вопрос, каково его общее впечатление от выступления Зеленского и как дальше будут развиваться события на Украине, заявил следующее:

- Вся эта пресс-конференция была одной большой попыткой Зеленского оправдаться относительно того, почему он не выполняет предвыборные обещания. Он обещал мир на Донбассе — мира на Донбассе нет. Фактически только подход российских войск и прямой приказ из испуганного Вашингтона не позволил ему начать боевые действия. Он обещал покончить с крайностями в насильственной дерусификации, но этого нет, вводятся еще более жесткие законы. Он обещал посадить Порошенко — ничего этого тоже нет. Поэтому он пытался оправдаться перед собственным населением.

Во-вторых, он пытался оправдаться перед западниками за отсутствие реформ. Они требуют от него уменьшения коррупции, а также передачи основных экономических ресурсов и судебной системы под контроль иностранцев. Зеленский не хочет этого делать, поэтому тоже пытается оправдаться.

Зеленский по-прежнему обрушивается на олигархов, но все считают так, что он будет решать вопрос в интересах своих иностранных хозяев. Потому что иностранные хозяева поставили перед ним ясную задачу — забрать собственность у украинских олигархов и передать ее в руки иностранных олигархов. Украинское население тоже не любит олигархов, поэтому такая повестка будет вызывать интерес.

Плюс он рисовал красивые сказки «Украина будет тем, Украина будет сем», то есть раздавал предвыборные обещания. И судя по тому, что мы слышали, будет продолжен этот курс лавирования, которым он и занимался.

Зеленский фактически начал предвыборную кампанию, но главное для него другое. Он пытается установить систему личной власти, задействовав для этого СНБО, принимающий решения, которые находятся вне правового поля, как будто бы в стране объявлено чрезвычайное положение. Все происходит так, как будто бы Зеленский уже совершил государственный переворот и установил личную диктатуру. И в рамках этой личной диктатуры он и собирается проводить свою избирательную кампанию, подавив всех своих конкурентов.

Поскольку большинство населения Украины за мир, победить на выборах, опираясь на «партию войны», очень сложно. Тот же Порошенко в 2014 году победил, опираясь на «партию мира», которая составляет 3/4 населения. И за Зеленского проголосовала «партия мира». Поэтому его задача — уничтожить всех конкурентов из «партии мира» (тот же Медведчук). Этим он и занимается.