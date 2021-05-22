Не надо преувеличивать интерес транснациональных корпораций к украинским активам, поскольку там почти не осталось лакомых кусков, которые хотелось бы прийти и купить. Об этом рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру

Алексей Зубец: кто он © скриншот с видео ОТР Алексей Данилов ранее заявил, что на Украине по поручению президента готовится закон об олигархах и к таковым хотят отнести 13 человек. В то же время высказывается мнение, что в случае раскулачивания олигархов Украина окончательно потеряет свой суверенитет и что транснациональные корпорации (ТНК) будут для этой страны большим злом.

Эксперт отметил, что из наиболее интересных для ТНК активов остаются только Одесский порт, железная дорога и теплоснабжение населения.

«Земля — это другая история. Зеленский же и так отдал землю для крупных международных агрохолдингов, ее просто надо зайти и купить. А в индустриальном секторе просто нечего покупать, потому что вся украинская инфраструктура крайне изношена», — указал Зубец.

Экономист уточнил, что атомная энергетика очень скоро начнет выходить из строя, потому что продлевать срок службы оборудования, поставленного еще в 1970-е годы, нельзя до бесконечности.

Если вы покупаете концерн «Энергоатом», вам придется вкладывать бешеные деньги в модернизацию этих активов, то же самое касается железной дороги, портов, угольных электростанций и металлургических активов, в которые в последние годы никто ничего не вкладывает в условиях внутреннего вооруженного конфликта, заключил собеседник издания.

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