Президент Украины Владимир Зеленский затеял деолигархизацию в том числе для того, чтобы заработать как можно больше денег. Об этом рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру

Алексей Зубец: кто он © скриншот с видео ОТР Алексей Данилов ранее заявил, что на Украине по поручению президента готовится закон об олигархах, и к таковым хотят отнести 13 человек. В то же время высказывается мнение, что в случае раскулачивания олигархов Украина окончательно потеряет свой суверенитет и что транснациональные корпорации (ТНК) будут для этой страны большим злом.

Эксперт отметил, что в связи с очень жестким экономическим кризисом денег в казне нет, поэтому заработать денег для себя, своей команды и избирательной кампании (которая стоит сотни миллионов долларов) за счет коррупции, эксплуатации бюджета и поборов богатых людей невозможно.

«Поэтому надо либо взять деньги у олигархов, либо ликвидировать их», — указал Зубец.

Собеседник издания добавил, что для достижения своих целей Зеленский строит тоталитарно-корпоративное государство с элементами нацизма, в котором от представителей крупного бизнеса будут требовать полной лояльности либо изгонять.

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