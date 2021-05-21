Украинская группа Go_A, представляющая в этом году свою страну на «Евровидении», презентовала новую версию песни и клипа «Шум», изначально написанную коллективом для международного конкурса. Ролик был записан в рамках Wiwi Jam at Home и опубликован 20 мая на YouTube-канале Wiwibloggs

Сею-вею: украинские аграрии сняли пародию на песню Go_A для «Евровидения» © Go_A - ШУМ

Это отражено в клипе: действие ролика происходит на кухне обычной квартиры, где солистка Go-A Екатерина Павленко поет и лепит вареники. В этот раз вокалистка в футболке и фартуке, а вот ее коллеги не изменили своему «шумному» стилю, одевшись в костюмы химзащиты. В конце клипа Павленко показала своего кота породы сфинкс.

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Первый полуфинал «Евровидения-2021» состоялся 18 мая, тогда была определена первая десятка финалистов. Ими стали представители Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии, а также украинская группа Go_A и россиянка Манижа.

Второй полуфинал конкурса прошел 20 мая, в этот раз в заветную десятку вошли артисты из Албании, Сербии, Болгарии, Португалии, Исландии, Сан-Марино, Швейцарии, Греции, Финляндии и Молдавии. Последнюю страну представляет подопечная российского исполнителя Филиппа Киркорова Наталья Гордиенко.

Финал «Евровидения-2021» запланирован на субботу, 22 мая.