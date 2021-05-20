Пока президент Украины Владимир Зеленский давал пресс-конференцию по случаю своей второй годовщины в статусе лидера страны, в его соцсетях появилось поздравление народа с Днем вышиванки. Публикация вызвала негодование его «патриотичных» подписчиков

«Наша гордость, символ и сокровище. С Днем вышиванки!» — подписан пост Зеленского в сети.

Пели песни в квартире без ремонта: Зеленский рассказал о «приколе» на дне рождения © Facebook, Студия "Квартал 95"

«Это же косоворотка!!! Русский народный костюм! Вы там вообще, что ли, Владимир Александрович!», «Ужас», «День вышиванки, а придурок натянул косоворотку», «Москалюга», «Просто стыд. В украинском разрез всегда посередине. В вашей команде никто вообще как в российских, так и в украинских традициях не разбирается?», «Опозорился Зе, шут, надев российский народный костюм — косоворотку!», «Ты гляди, какие конченые», «Надень лапти и кокошник», — отреагировали «патриотично» настроенные пользователи.

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В прошлом году Зеленский также поздравил соотечественников с Днем вышиванки, показав свое фото с супругой в национальных костюмах, но тогда его одежда им показалась «правильной».