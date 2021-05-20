Верховная Рада Украины назначила главного санитарного врача страны Виктора Ляшко министром здравоохранения, трансляцию заседания 20 мая вел парламентский телеканал

За кандидатуру Ляшко проголосовали 262 депутата. Правящая партия «Слуга народа» дала 224 голоса. После назначения новый министр здравоохранения Украины принял присягу.

Ляшко пообещал за летний период провакцинировать 5 млн украинцев © Facebook, Виктор Ляшко

На вопрос парламентариев о том, что будет, если у Ляшко не получится выполнить свои обещания, он не ответил.

Перед этим премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал в Раду представление о назначении Ляшко главой Минздрава. Тринадцать членов комитета поддержали его кандидатуру, один воздержался.

За день до этого Верховная Рада уволила экс-министра Максима Степанова. По словам Шмыгаля, бывший министр не обеспечил достаточный уровень вакцинации украинцев.