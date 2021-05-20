За кандидатуру Ляшко проголосовали 262 депутата. Правящая партия «Слуга народа» дала 224 голоса. После назначения новый министр здравоохранения Украины принял присягу.

Ляшко пообещал за летний период провакцинировать 5 млн украинцев
Ляшко пообещал за летний период провакцинировать 5 млн украинцев
© Facebook, Виктор Ляшко
Ранее главный санитарный врач страны на заседании Верховной Рады пообещал за летний период провакцинировать 5 миллионов украинских граждан, в случае если его назначат министром здравоохранения. Основной своей целью на посту министра здравоохранения Ляшко видит борьбу с коронавирусом.

На вопрос парламентариев о том, что будет, если у Ляшко не получится выполнить свои обещания, он не ответил.

Перед этим премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал в Раду представление о назначении Ляшко главой Минздрава. Тринадцать членов комитета поддержали его кандидатуру, один воздержался.

За день до этого Верховная Рада уволила экс-министра Максима Степанова. По словам Шмыгаля, бывший министр не обеспечил достаточный уровень вакцинации украинцев.