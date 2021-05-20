Будущий законопроект о статусе олигархов, в который будут включены 13 человек, является глупостью и украинским своеобразным пиаром, рассказал в интервью Украина.ру украинский политолог Алексей Якубин

На самом деле это абсолютно неправовая инициатива, как бы мы ни относились к олигархам, потому что, грубо говоря, мы назначаем кого-то олигархами не решением суда, не выявлением злоупотреблений, а просто подгоняем какие-то критерии под группу лиц, полагает политолог.

«Вообще принимать закон под конкретные фамилии — это глупость, так правовая система не работает. Я больше вижу во всем этом пиар», — сказал Якубин.

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Бой с тенью. Кто вывел на «войну с олигархами» Зеленского Владимир Зеленский поручил разработать закон об олигархах, которые «на сегодняшний день имеют очень большое влияние на нашу экономику, наши внутриполитические и внешнеполитические процессы».

В законопроекте должны будут перечисляться около семи параметров — человек, подпадающий под три из них, уже будет считаться олигархом.

Так, очевидно, что под действие этого закона попадут украинские бизнесмены, входящие в топ-10 богатейший людей страны по версии Forbes Украина.