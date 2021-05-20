Сегодня прямыми наследниками Адольфа Гитлера является военный блок НАТО и запрещенная в России террористическая организация ИГИЛ. Об этом рассказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман в интервью изданию Украина.ру

Йохан Бекман. Кто он © Facebook, Johan Bäckman Хайко Маас и профессор Андреас Виршинг призывали не пытаться переписать историю, а не забывать, что ответственность за преступления тех лет лежит исключительно на фашистской Германии.

Эксперт считает НАТО преступной террористической организацией, которая была создана для совершения геноцида, в частности, геноцида бывшей Югославии (незаконные бомбардировки, массовая гибель детей, уничтожение сербов).

«Также нужно понимать, что если есть наследники Гитлера на глобальном уровне (НАТО и ИГИЛ), то есть и наследники на местном уровне. Финская газета Helsingin Sanomat продолжает существовать еще с 1930-х годов и продолжает агрессивную агитацию против России. Это все знают. Достаточно посмотреть, что они пишут. Это даже не местный уровень. Это очень опасный деятель во всей Северной Европе», — пояснил Бекман.

Всех этих наследников Гитлера нужно ликвидировать, только тогда мы будем жить в мире, только тогда Вторая мировая война по-настоящему завершится, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.