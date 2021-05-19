Звездный украинский курорт Кирилловка готовится к началу сезона с серьезными опасениями относительно безопасности предстоящего отдыха граждан, следует из заявления начальника главного управления Национальной полиции в Запорожской области генерала Николая Лушпиенко

Его слова прозвучали на расширенном совещании в Кирилловке 19 мая с участием представителей местных и районных органов самоуправления, силовых структур и директоров баз отдыха.

«Сюда приедут вместе с туристами гопники и "ватники" и привезут с собой огнестрелы», — заявил полицейский генерал.

На Украине хотят за $1 млрд построить круглогодичный курорт © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Лушпиенко также признал, что остается нерешенной и проблема оборота наркотических веществ на курорте: «по наркотикам, на мой взгляд, недостаточно работала полиция, было засилье наркотиков».

Председатель Мелитопольской райгосадминистрации Игорь Судаков рассказал, что на курорт вслед за туристами «поедут криминалитет и нечистые на руку предприниматели».

При этом, по словам чиновника, полицейские из разных регионов, которых перебрасывают в Кирилловку для поддержания порядка в курортный сезон, нередко относятся к своим обязанностям спустя рукава — и это гораздо большая проблема, чем «ватники с огнестрелами».

«Сюда едут представители полиции из разных регионов, и были случаи — люди думали, что приехали на отдых. Такое может быть, и я хочу на это обратить особое внимание», — сказал Судаков.

В свою очередь, председатель поселкового совета Иван Малеев сообщил, что полицейские нередко берут мзду у разного рода торговцев, которые нелегально приезжают на курорт подзаработать.

Лушпиенко назвал этот процесс «обилечиванием» и пообещал с ним бороться.