Его слова прозвучали на расширенном совещании в Кирилловке 19 мая с участием представителей местных и районных органов самоуправления, силовых структур и директоров баз отдыха.
«Сюда приедут вместе с туристами гопники и "ватники" и привезут с собой огнестрелы», — заявил полицейский генерал.
Он отметил, что ранее в Кирилловке уже «была стрельба в прошлом году и задержание».
Лушпиенко также признал, что остается нерешенной и проблема оборота наркотических веществ на курорте: «по наркотикам, на мой взгляд, недостаточно работала полиция, было засилье наркотиков».
Председатель Мелитопольской райгосадминистрации Игорь Судаков рассказал, что на курорт вслед за туристами «поедут криминалитет и нечистые на руку предприниматели».
При этом, по словам чиновника, полицейские из разных регионов, которых перебрасывают в Кирилловку для поддержания порядка в курортный сезон, нередко относятся к своим обязанностям спустя рукава — и это гораздо большая проблема, чем «ватники с огнестрелами».
«Сюда едут представители полиции из разных регионов, и были случаи — люди думали, что приехали на отдых. Такое может быть, и я хочу на это обратить особое внимание», — сказал Судаков.
В свою очередь, председатель поселкового совета Иван Малеев сообщил, что полицейские нередко берут мзду у разного рода торговцев, которые нелегально приезжают на курорт подзаработать.
Лушпиенко назвал этот процесс «обилечиванием» и пообещал с ним бороться.