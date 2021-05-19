В понедельник, 17 мая, в сети появилось видео, на котором возмущенная украинка рассказала, как из-за «определенных причин украинского законодательства» она с детьми не смогла вылететь из Харькова в Стамбул. После этого семья выбросила свои паспорта, а дети женщины послали Украину «в ж…пу».
Авторы «Миротворца» посчитали запись поводом для внесения харьковчанки, которая оказалась уроженкой Дружовки (Донецкая область), Людмилы Чмулевой в базу данных. На сайте ее обвинили в «демонстративном публичном издевательстве над гражданством Украины», «вовлечении малолетних детей в антиукраинскую акцию» и «участии в актах гуманитарной агрессии против Украины».
При этом ранее замглавы МВД Украины Антон Геращенко, сообщая о составлении в отношении женщины админпротокола, назвал другое имя. По его данным, украинку зовут Инна П. Он также напомнил, что в законодательстве Украины отсутствует ответственность за оскорбления в адрес государства и народа страны.
Именно Геращенко в 2014 году стал основателем «Миротворца».