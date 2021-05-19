Украинку, которую вместе с детьми не выпустили из Украины в Турцию, из-за чего они на камеру выбросили паспорта, внесли в базу данных сайта «Миротворец»

«Валит с больной головы на здоровую»: на выбросившую паспорт харьковчанку составили админпротокол © Facebook/Антон Геращенко

Авторы «Миротворца» посчитали запись поводом для внесения харьковчанки, которая оказалась уроженкой Дружовки (Донецкая область), Людмилы Чмулевой в базу данных. На сайте ее обвинили в «демонстративном публичном издевательстве над гражданством Украины», «вовлечении малолетних детей в антиукраинскую акцию» и «участии в актах гуманитарной агрессии против Украины».

При этом ранее замглавы МВД Украины Антон Геращенко, сообщая о составлении в отношении женщины админпротокола, назвал другое имя. По его данным, украинку зовут Инна П. Он также напомнил, что в законодательстве Украины отсутствует ответственность за оскорбления в адрес государства и народа страны.

Именно Геращенко в 2014 году стал основателем «Миротворца».