Депутаты Верховной Рады приняли во втором чтении законопроект, согласно которому принадлежащую государству землю можно будет пускать с молотка в рамках интернет-аукционов. Такое решение парламентарии приняли на заседании 18 мая, прямую трансляцию вел телеканал «Рада»

В первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты о продаже земельных участков государственной и коммунальной форм собственности или прав на них (аренды, суперфиции, эмфитевзиса) через электронные аукционы» был принят еще в 2019 году. С тех пор к нему было подано почти 800 правок.

Во втором чтении законопроект поддержали 276 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. «Не для выращивания бананов в Антарктиде». Ищенко о том, зачем МВФ нужна украинская земля © РИА Новости, Нина Зотина

Согласно принятому документу, теперь продажа госземли на Украине сможет проходить в формате онлайн-аукциона. Данная норма является частью земельной реформы, которую продвигает власть.

В апреле на Украине был принят закон о запуске рынка земли, который должен побороть коррупцию. До принятия закона в стране проходили массовые протесты против открытия рынка земли сельскохозяйственного значения. Принятый Верховной Радой закон предусматривает отмену земельного моратория, но с определенными особенностями.

Законом установлен запрет на продажу земель государственной и коммунальной собственности. Закон вступит в силу 1 июля 2021 года.

Как заявила 18 мая с трибуны парламента лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, в субботу, 22 мая, в Киевской области пройдет многотысячное вече, в ходе которого будет создана инициативная группа по проведению референдума касательно открытия рынка земли.