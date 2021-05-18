«Движение» возглавил депутат от президентской партии «Слуга народа» Максим Березин.
«В соответствии со статьей 60 создано еще одно межфракционное депутатское объединение "Движение против агрессии РФ". Главой объединения избран народный депутат Максим Березин», — сообщил Стефанчук.
Кроме «Движения против агрессии России» также созданы объединения «За семейные ценности и здоровый образ жизни» и «Простые решения и результаты».
Во вторник началось внеочередное заседание Рады, на котором депутаты рассмотрят вопрос об увольнении трех министров.