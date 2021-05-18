Депутаты Рады образовали три новых межфракционных объединения, одним из которых стало «Движение против агрессии России». Об этом 18 мая объявил первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук во время пленарного заседания, которое транслировал телеканал «Рада»

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