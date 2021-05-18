Министр юстиции Украины Денис Малюська показал, как выглядит корпус Лукьяновского СИЗО в Киеве, отремонтированный по «норвежскому образцу». Соответствующий видеообзор он обнародовал 17 мая в своем Facebook

Обновлены 18 камер, из них 14 двухместных и четыре одноместные. В каждом помещении установили холодильник, микроволновую печь, телевизор, стационарный телефон, Wi-Fi, кнопку экстренного вызова охраны и камеры видеонаблюдения. Жена министра юстиции Украины разрешила ему купить розовый пиджак, но при одном условии. Малюська просит о помощи © Facebook, Denis Malyuska

«Отдохнуть, сосредоточится, не делать глупости и, в конце концов, подумать о стратегии защиты. Все это можно сделать в наших платных камерах в следственных изоляторах», — рассказал Малюська, лежа на нарах.

По его словам, корпус является первым весомым шагом в реализации Стратегии реформирования пенитенциарной системы Украины до 2026 года.

Стратегия реформирования пенитенциарной системы предусматривает приведение к международным стандартам коммунально-бытовых и санитарно-гигиенических условий содержания осужденных и лиц, заключенных под стражу.

По словам министра, платные камеры будут генерировать сотни тысяч гривен дополнительных средств для ремонта бесплатных помещений.

Также была открыта музейная экспозиция, посвященная периоду функционирования «Киевского следственного изолятора».