Обновлены 18 камер, из них 14 двухместных и четыре одноместные. В каждом помещении установили холодильник, микроволновую печь, телевизор, стационарный телефон, Wi-Fi, кнопку экстренного вызова охраны и камеры видеонаблюдения.
«Отдохнуть, сосредоточится, не делать глупости и, в конце концов, подумать о стратегии защиты. Все это можно сделать в наших платных камерах в следственных изоляторах», — рассказал Малюська, лежа на нарах.
По его словам, корпус является первым весомым шагом в реализации Стратегии реформирования пенитенциарной системы Украины до 2026 года.
Стратегия реформирования пенитенциарной системы предусматривает приведение к международным стандартам коммунально-бытовых и санитарно-гигиенических условий содержания осужденных и лиц, заключенных под стражу.
По словам министра, платные камеры будут генерировать сотни тысяч гривен дополнительных средств для ремонта бесплатных помещений.
Также была открыта музейная экспозиция, посвященная периоду функционирования «Киевского следственного изолятора».