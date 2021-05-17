Наиболее вероятными кандидатами на должности министров экономики и инфраструктуры Украины являются, соответственно, глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко и глава Госагентства автомобильных дорог Украины («Укравтодор») Александр Кубраков. Об этом на днях сообщил «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источники

«Менеджерский просчет»: Арахамия спрогнозировал отставку Степанова © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Юлия Гришина и Александр Качура в своих Telegram-каналах.

«Похоже, мы потеряли главу налоговой и нашли министра экономики. Думаю, правильное решение. В ГНС хороший задел и кадровый резерв. А Минэкономики, очевидно, нуждается в усилении», — подтвердил коллега Гришиной по фракции, глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Ранее министры экономики Игорь Петрашко и инфраструктуры Владислав Криклий написали заявления об отставке по собственному желанию, которые уже внесены в Верховную Раду.