Эту информацию, в частности, подтвердили депутаты правящей фракции «Слуга народа» Юлия Гришина и Александр Качура в своих Telegram-каналах.
«Похоже, мы потеряли главу налоговой и нашли министра экономики. Думаю, правильное решение. В ГНС хороший задел и кадровый резерв. А Минэкономики, очевидно, нуждается в усилении», — подтвердил коллега Гришиной по фракции, глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Ранее министры экономики Игорь Петрашко и инфраструктуры Владислав Криклий написали заявления об отставке по собственному желанию, которые уже внесены в Верховную Раду.