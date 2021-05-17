«В рамках переговоров стороны вернутся к обсуждению следующих вопросов: согласование консолидированного текста дополнения относительно модальностей запуска работы координационного механизма для обеспечения полного соблюдения мер по усилению режима прекращения огня; предоставление письменного мнения со стороны Украины на проект дорожной карты, предоставленный республиками; возобновление дискуссии в рамках обсуждения блока политических вопросов, а также разблокирование работы политической группы», — говорится в сообщении.
Новый раунд переговоров запланирован на 18-19 мая.
Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. В начале апреля Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в Донбассе.
В МИД РФ утверждают, что именно Киев занимается стягиванием своих войск к линии соприкосновения.