Контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе 19 мая вернется к обсуждению модальностей запуска координационного механизма и разблокированию работы политподгруппы. Об этом в понедельник, 17 мая, сообщила пресс-служба делегации Донецкой Народной Республики (ДНР) на Минских переговорах, сообщает ДАН

«В рамках переговоров стороны вернутся к обсуждению следующих вопросов: согласование консолидированного текста дополнения относительно модальностей запуска работы координационного механизма для обеспечения полного соблюдения мер по усилению режима прекращения огня; предоставление письменного мнения со стороны Украины на проект дорожной карты, предоставленный республиками; возобновление дискуссии в рамках обсуждения блока политических вопросов, а также разблокирование работы политической группы», — говорится в сообщении.

Генсек ООН поставил крест на планах Зеленского по Донбассу © UN Photo , Evan Schneider

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. В начале апреля Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в Донбассе.

В МИД РФ утверждают, что именно Киев занимается стягиванием своих войск к линии соприкосновения.