В результате дождя и сильного ветра около 120 населенных пунктов в пяти областях Украины остались без энергоснабжения, сообщила пресс-служба ГСЧС 17 мая

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), больше всего пострадали жители Днепропетровской области. «Из-за осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 120 населенных пунктов в пяти областях», — говорится в сообщении. Синоптики назвали украинский регион, где на Пасху не стоит ждать теплую погоду © CC0, Pixabay На данный момент над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго.