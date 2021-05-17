По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), больше всего пострадали жители Днепропетровской области.
«Из-за осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 120 населенных пунктов в пяти областях», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что в Днепропетровской области было обесточено 59 населенных пунктов, в Херсонской — 29, в Кировоградской — 27, в Черкасской — 3, в Житомирской — 2.
На данный момент над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго.