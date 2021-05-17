По словам Вакарова, тот факт, что многие лидеры мнений на Украине и Госдеп США единогласно одобрили предъявление обвинения главе ОПЗЖ Виктору Медведчуку, является доказательством того, что перед Владимиром Зеленским открылась возможность второго срока.
Однако ему не удастся победить в гонке, предположил политолог, поскольку избиратели ждали от него действий, которые были бы направлены на достижение мира в Украине, а не на удержание власти.
Новым кандидатом на пост президента Украины, по мнению Вакарова, будет тот, кто устраивает и нынешних олигархов, и американцев.
«Возможно даже, это будет Арсений Яценюк. Я слежу за ним, он сейчас максимально представлен в медиа. Нуланд и Байдена он устроит», — заключил политолог.
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