Максимум через полгода украинская элита начнёт искать нового кандидата на пост президента Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал украинский политолог Василь Вакаров

«До них не доходят руки»: Яценюк рассказал, кого следует опасаться Зеленскому © РИА Новости, Евгений Котенко / Перейти в фотобанк

Однако ему не удастся победить в гонке, предположил политолог, поскольку избиратели ждали от него действий, которые были бы направлены на достижение мира в Украине, а не на удержание власти.

Новым кандидатом на пост президента Украины, по мнению Вакарова, будет тот, кто устраивает и нынешних олигархов, и американцев.

«Возможно даже, это будет Арсений Яценюк. Я слежу за ним, он сейчас максимально представлен в медиа. Нуланд и Байдена он устроит», — заключил политолог.

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