Поэт и публицист Анна Ревякина в беседе с политологом Василём Вакаровым о возможности встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского и о том, какие перспективы открывает президенту Украины заявление о преступлениях Виктора Медведчука

По мнению Василя Вакарова, 11 мая 2021 года Владимир Зеленский принял два важных политических решения. Первое — не встречаться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Второе — идти на второй срок. Это стало очевидным после совместного публичного выступления Ирины Венедиктовой и Ивана Баканова.

- Василь, как я поняла, вы считаете, что дела в сегодняшней Украине устроены так, что «наезд» Зеленского на Медведчука принесёт ему повышение рейтинга, а арест (даже временный) откроет путь ко второму сроку. Почему арест откроет пусть ко второму сроку?

— Анна, дело в том, что когда фактически Владимиром Зеленским было принято решение через СНБО закрыть телевизионные каналы, то буквально через три недели провели два больших социологических исследования, которые показали, что около 50 процентов респондентов положительно отнеслись к этому решению. А ещё через некоторое небольшое время было проведено исследование президентского рейтинга, и рейтинг Владимира Зеленского вырос с 23 до 28 процентов. Поскольку мне, да и всем остальным, понятно, что рейтинг этот не вырос по причине положительных изменений в экономике, то совершенно очевидно, что рейтинг вырос именно из-за решения закрытия телевизионных каналов. Именно эти исследования показали, что в основном рейтинг Зеленского вырос за счёт прозападного электората — антироссийского. Василь Вакаров: кто он © Facebook, Василь Вакаров

Буквально вчера я отмониторил всех ключевых говорящих голов и ЛОМов (лидеров общественного мнения. — Ред.) Порошенко и Тимошенко, патриотических так называемых. Все они высказались просто как один и очень дружно, что поддержали решение Генеральной прокуратуры об обвинениях Медведчуку. И ещё один момент необходимо брать в расчёт: буквально в течение часа решение было поддержано Госдепом США. Вот эти три факта для меня являются доказательством того, что перед Владимиром Зеленским открылась возможность второго срока.

- Василь, а как же обещание Владимира Зеленского, данное им ещё в ходе предвыборной гонки, что он придёт только на один срок, что его цель — это исключительно мир, что власть как таковая его не прельщает? Он вкусил, распробовал и теперь будет пытаться всеми силами удержаться?

— Анна, думается мне, что окружение Владимира Зеленского посадило его в тёплую ванну, нарисовало ему перспективу, что простыми политтехнологическими решениями он сможет победить. Это не него решение, это, скорее, решение тех людей, которые его окружают.

- Он же не марионетка. Что значит не его решение?

— К сожалению, лично для меня и для тех избирателей, которые за него голосовали, он оказался оболванен, обведён вкруг пальца своим окружением. Я так вижу ситуацию.

- Василь, но если он всё же решится на гонку, если пойдёт на выборы, он победит, как считаете?

— Я считаю, что нет, этого не произойдёт. Он избрал ошибочный путь. Политтехнологически этот путь верный, но в реальности ошибочен. Все люди, которые голосовали за Зеленского, ждали от него действий, которые были бы направлены на достижение мира в Украине, а не на действия, которые позволили бы удержать власть. Блицопрос: Анатолий Вассерман о домашнем аресте Виктора Медведчука © РИА Новости, Александр Натрускин

- Василь, ещё совсем недавно, в предыдущем интервью, вы говорили о встрече Зеленского и Путина и были настроены оптимистично. Говорили так: «Я практически считаю, что такая встреча реальна. Именно практически». Сейчас ситуация изменилась, вы теперь считаете иначе? Практически встреча стала невозможна?

— Да, Анна, о какой встрече с Путиным теперь может идти речь, после решения по Медведчуку? Зеленский одним махом лишился значительной части поддержки юга и юго-востока и всех тех людей, которые настроены на компромисс по Донбассу, на сотрудничество с Россией. Заигрывание с патриотически настроенными или порошенковскими избирателями Зеленскому ничего не даст. Посадить Порошенко ему не дадут наши американские кураторы.

- Василь, что же будет дальше? Какой будет ваш прогноз?

— Максимум через полгода украинская элита начнёт искать нового кандидата для себя. Не так просто господин Борис Колесник, соратник Ахметова, говорит о новом проекте «Украина — наш дом». Не так просто американцы раскритиковали решение по увольнению Андрея Коболева. Это будет тот, кто устраивает и нынешних олигархов, и американцев. Возможно даже, это будет Арсений Яценюк. Я слежу за ним, он сейчас максимально представлен в медиа. Нуланд и Байдена он устроит.