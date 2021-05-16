Присутствующие раздавали брошюры «STOP ГЕНОЦИД», в которых говорилось о неэффективности ношения медицинских масок, а тест на COVID-19 назывался опасным, так как во время тестирования якобы повреждается мозг.
Все митингующие были без масок. Социальную дистанцию также никто не соблюдал.
Оппонентом антипрививочников стал протестующий в маске, который вышел с плакатом: «С начала года погибло 62 героя, защищая Украину. А вас волнуют маски».
По данным всеукраинского опроса по пандемии, проведенного в апреле Киевским международным институтом социологии, 53% украинцев не готовы вакцинироваться от COVID-19 в ближайшее время. Из них 17% указали, что не доверяют любой вакцинации.