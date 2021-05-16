В субботу, 15 мая, в центре Киева на Софийской площади собрались антипрививочники, выступающие против вакцинации от коронавируса. Фотографии митинга опубликовал Telegram-канал Оbjektyv

Из-за антипрививочников Украине грозит вспышка кори

Все митингующие были без масок. Социальную дистанцию также никто не соблюдал.

Оппонентом антипрививочников стал протестующий в маске, который вышел с плакатом: «С начала года погибло 62 героя, защищая Украину. А вас волнуют маски».

По данным всеукраинского опроса по пандемии, проведенного в апреле Киевским международным институтом социологии, 53% украинцев не готовы вакцинироваться от COVID-19 в ближайшее время. Из них 17% указали, что не доверяют любой вакцинации.