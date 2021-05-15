По словам Пушкова, президент Украины Владимир Зеленский «опять изворачивается».
«Арест Медведчука связан не с борьбой с олигархами, а с борьбой Зеленского за спасение своего падающего рейтинга, которому угрожает рост популярности партии Медведчука», — написал он.
Кроме того, добавил Пушков, арест Медведчука мотивирован зачисткой политического поля Украины от симпатизирующих России политиков.
В начале недели в домах и офисах главы ОПЗЖ Виктора Медведчука прошли обыски. Ему инкриминируют госизмену и хищение национальных ресурсов в Крыму. Суд отправил политика под домашний арест на два месяца, обязал носить электронный браслет и сдать загранпаспорт. Сам депутат заявил, что его преследование носит политические мотивы.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совбеза заявил, что власти Украины принимают политические и избирательные решения против тех, кто выступает за мир в Донбассе и добрососедство с Москвой.