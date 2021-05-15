Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в Twitter 14 мая высказал мнение о причинах ареста лидера партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука

Путин заявил о зачистке политического поля на Украине © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

«Арест Медведчука связан не с борьбой с олигархами, а с борьбой Зеленского за спасение своего падающего рейтинга, которому угрожает рост популярности партии Медведчука», — написал он.

Кроме того, добавил Пушков, арест Медведчука мотивирован зачисткой политического поля Украины от симпатизирующих России политиков.

В начале недели в домах и офисах главы ОПЗЖ Виктора Медведчука прошли обыски. Ему инкриминируют госизмену и хищение национальных ресурсов в Крыму. Суд отправил политика под домашний арест на два месяца, обязал носить электронный браслет и сдать загранпаспорт. Сам депутат заявил, что его преследование носит политические мотивы.

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совбеза заявил, что власти Украины принимают политические и избирательные решения против тех, кто выступает за мир в Донбассе и добрососедство с Москвой.