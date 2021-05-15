При президентстве Касыма-Жомарта Токаева национал-патриотический дискурс, включая тему голода 30х годов, который называется «геноцидом», становится более трендовой. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин Андрей Серенко сообщил, что Украина в рамках своей новой восточной политики, которая ставит своей целью заменить евразийскую повестку России, развернула в странах Средней Азии серьезную дипломатическую и бизнесовую активность.

Эксперт отметил, что изначально казахстанские власти отказались сотрудничать с Украиной по вопросу взаимного признания «голодоморов», но впоследствии началась постепенная трансформация, когда на эту тему стали сниматься фильмы и организовываться «патронируемые государством псевдонаучные посиделки, на которых пытались высчитать, сколько же казахов уморила советская власть»

«Официальная власть термин «геноцид» старается не использовать, а украинская власть старается этот термин пропихнуть в сотрудничество со своими братьями по духу из Казахстана. Но эти «братья по духу» были очень хорошо контролируемы при прежнем президенте. В отличие от Украины, им не давали выстраивать самостоятельные политические проекты, не говоря уже о всяких вариантах вроде Билецкого. В Казахстане власть патриотов контролирует, направляет, платит им зарплаты и поправляет, когда они теряют берега», — указал Грозин.

Напрямую казахстанская власть не говорит, что «злые москали уморили миллион казахов по приказу русского шовиниста Сталина», но она использует эту тематику в своих интересах для контроля над националистами и отвлечения общества, заключил собеседник издания.

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