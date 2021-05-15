Сейчас промайданную повестку дня в Казахстане продвигают не этнические украинцы, а казахские националисты. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: Казахстанская власть понимает, что украинский сценарий может ее уничтожить © РИА Новости, Александр Натрускин Андрей Серенко сообщил, что Украина в рамках своей новой восточной политики, которая ставит своей целью заменить евразийскую повестку России, развернула в странах Средней Азии серьезную дипломатическую и бизнесовую активность.

Эксперт при этом пояснил, что это небольшой специализированный сегмент националистов, вроде тех, которые в прошлом году ездили в Киев на встречу с Михаилом Саакашивили.

«Ещё была фотография, где на Саакашвили надели казахский чабан, халат и нагайку. Он стал окончательно похож на чучело, вокруг которого сидели национально озабоченные казахские товарищи, подобострастно ему улыбаясь», — напомнил Грозин.

По его словам, это небольшое количество людей, которые ориентируются на западный проект, и Украина в данном случае рассматривается ими исключительно как инструмент в достижении этой цели.

Сейчас надо быть сумасшедшим, чтобы в Ташкенте или Алма-Ате всерьез говорить о том, что нужно учитывать или применять украинский опыт демократизации, это совершенно маргинальное мнение, которое даже национал-патриоты стараются публично не афишировать, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.