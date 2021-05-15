Ранее политолог Андрей Серенко сообщил, что Украина в рамках своей новой восточной политики, которая ставит своей целью заменить евразийскую повестку России, развернула в странах Средней Азии серьезную дипломатическую и бизнесовую активность.
Но это изначально была глупая затея, потому что по переписи 2009 года украинцев в Казахстане было 300 тысяч, а русских — 3,8 млн, причем из этих 300 тысяч очень мало «упоротых», пояснил эксперт.
«Они почти все эмигрировали на Украину в течение последних 3-5 лет. Там на пальцах одной руки можно было сосчитать местных активистов, которые, имея гражданство Казахстана, «топили» за Майдан», — указал Грозин.
Сейчас промайданную повестку дня в Казахстане продвигают не этнические украинцы, а казахские националисты, но это небольшой специализированный сегмент, вроде тех, которые в прошлом году ездили в Киев на встречу с Михаилом Саакашивили, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.