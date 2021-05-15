После Майдана 2013-2014 годов украинские националисты пытались раскачать русскоязычный сегмент интернета Казахстана и Киргизии, полагая, что они будут воздействовать на общество и на политиков, принимающих решения. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: Казахстанская власть понимает, что украинский сценарий может ее уничтожить © РИА Новости, Александр Натрускин Андрей Серенко сообщил, что Украина в рамках своей новой восточной политики, которая ставит своей целью заменить евразийскую повестку России, развернула в странах Средней Азии серьезную дипломатическую и бизнесовую активность.

Но это изначально была глупая затея, потому что по переписи 2009 года украинцев в Казахстане было 300 тысяч, а русских — 3,8 млн, причем из этих 300 тысяч очень мало «упоротых», пояснил эксперт.

«Они почти все эмигрировали на Украину в течение последних 3-5 лет. Там на пальцах одной руки можно было сосчитать местных активистов, которые, имея гражданство Казахстана, «топили» за Майдан», — указал Грозин.

Сейчас промайданную повестку дня в Казахстане продвигают не этнические украинцы, а казахские националисты, но это небольшой специализированный сегмент, вроде тех, которые в прошлом году ездили в Киев на встречу с Михаилом Саакашивили, заключил собеседник издания.

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