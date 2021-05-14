Украинские пограничники изъяли контрабанду сигарет на границе с Румынией, замаскированную под торт «Наполеон». Об этом 14 мая Госпогранслужба Украины сообщила в Facebook

Украина попала в топ-5 лидеров табачной контрабанды в ЕС — СМИ © пресс-служба ГПСУ

«Торт "Наполеон" по классическому рецепту снаружи, но никак не сладкий гостинец внутри. Кондитерское изделие с лепешками из 79 пачек сигарет пытался провезти в Румынию 23-летний буковинец», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что еще 79 пачек сигарет, смесь для кальяна и 40 стиков для электронных сигарет были спрятаны в сумку для переноски оргтехники. Изъятое оценили в 11 тысяч гривен (около 28 тысяч рублей).