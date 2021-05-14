Заместитель министра образования Украины Любомира Мандзий была одним из соорганизаторов конкурса детских рисунков в честь дивизии СС «Галичина». Об этом 14 мая сообщают «Украинские новости»

«Слуги народа» сцепились в прямом эфире из-за дивизии «Галичина» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Любомира Мандзий, которая занимала пост главы департамента образования Львовской ОГА, объявила в области конкурс детских рисунков на тему «Украинские добровольцы в рядах дивизии "Галичина"». За лучшие рисунки на эту тему детям пообещали денежные призы.

Отмечается, что Мандзий открестилась от причастности к организации конкурса и заявила, что департамент образования лишь информировал жителей области о конкурсе. Однако в конкурсе рисунков был указан именно адрес офиса Мандзий.

Ранее, 28 апреля, в Киеве впервые прошел «марш вышиванок» в честь дня создания дивизии СС «Галичина». В нем приняли участие около сотни человек. Участников марша охраняла полиция, кроме того, он был согласован в киевской мэрии.

До этого марши в честь украинской дивизии «Галичина» ежегодно проводились только во Львове.

МИД Украины осудил проведение марша. В мае 2020 года суд в Киеве признал нацистской символику 14-й гренадерской дивизии СС «Галичина».