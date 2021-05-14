Солистка украинской группы Go_A Екатерина Павленко, которая пропустила вторую репетицию «Евровидения» из-за подозрений на COVID-19, получила результат ПЦР-теста. Сообщение об этом в ночь с 13 на 14 мая повилось на официальной странице коллектива в Instagram

«Друзья, у нас отличные новости! У Кати отрицательный результат ПЦР-теста, а это значит, что мы продолжаем репетиции и активную подготовку, ведь скоро полуфинал!» — говорится в сообщении.

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Пока Павленко ждала тест, на второй репетиции спела за нее нидерландская вокалистка Эмми ван Стейн. Оказалось, что в обязанности участников «Евровидения» входит обязательное изучение всех песен других конкурсантов.

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В этом году международный песенный конкурс будет проходить на арене Ahoy в нидерландском Роттердаме 18, 20 и 22 мая. Go_A выйдет на сцену «Евровидения» в первом полуфинале под номером 15. Музыканты выступят с песней «Шум», написанной на основе украинской игры-веснянки «Зеленый шум».

Напомним, после первой репетиции группы на арене Ahoy, где пела Павленко, букмекеры подняли Украину на 9-е место, хотя прежде страна входила лишь во вторую десятку претендентов на победу.

Помимо этого, видео с первого пробного выступления коллектива набрало более полумиллиона просмотров на YouTube, войдя в топ-5 роликов с «Евровидения» по числу просмотров.