Пока Павленко, как и положено по правилам конкурса, ждет результаты ПЦР-теста, ее место заняла нидерландская вокалистка Эмми ван Стейн.
Поклонники Go_A заметили, что исполнительнице удалось хорошо справиться с вокалом на чужом для нее украинском языке, и спела Стейн почти без акцента. Оказалось, что в обязанности участников «Евровидения» входит обязательное изучение всех песен других конкурсантов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СОЛИСТКА GO_A ПРОПУСТИЛА ВТОРУЮ РЕПЕТИЦИЮ «ЕВРОВИДЕНИЯ-2021» ИЗ-ЗА ПОДОЗРЕНИЙ НА COVID-19.
Напомним, после первой репетиции группы на арене Ahoy, где пела Павленко, букмекеры подняли Украину на 9-е место, хотя прежде страна входила лишь во вторую десятку претендентов на победу.
Помимо этого, видео с первого пробного выступления коллектива набрало более полумиллиона просмотров на YouTube, войдя в топ-5 роликов с «Евровидения» по числу просмотров.
Международный песенный конкурс «Евровидение-2021» будет проходить на арене Ahoy в нидерландском Роттердаме 18, 20 и 22 мая.