Солистку украинской группы Go_A Екатерину Павленко, которая пропустила вторую репетицию «Евровидения» из-за подозрений на COVID-19, временно заменила другая певица. Видео с ее исполнением украинской песни «Шум» появилось на официальном аккаунте YouTube конкурса 12 мая

Приглашают за границу: Данилко рассказал, как украинские артисты обходят требования националистов © Валерий Вороненко Эмми ван Стейн.

Поклонники Go_A заметили, что исполнительнице удалось хорошо справиться с вокалом на чужом для нее украинском языке, и спела Стейн почти без акцента. Оказалось, что в обязанности участников «Евровидения» входит обязательное изучение всех песен других конкурсантов.

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Напомним, после первой репетиции группы на арене Ahoy, где пела Павленко, букмекеры подняли Украину на 9-е место, хотя прежде страна входила лишь во вторую десятку претендентов на победу.

Помимо этого, видео с первого пробного выступления коллектива набрало более полумиллиона просмотров на YouTube, войдя в топ-5 роликов с «Евровидения» по числу просмотров.

Международный песенный конкурс «Евровидение-2021» будет проходить на арене Ahoy в нидерландском Роттердаме 18, 20 и 22 мая.