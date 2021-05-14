Чем больше лет проходит с момента чернобыльской трагедии, тем яснее нам становится, как много тогда делалось и было сделано совершенно правильно. Об этом рассказал пишущий на эту тему журналист Василий Анисимов в интервью изданию Украина.ру

Кого надо Чернобыль. Япония собирается сливать воду © AP, Lee Jin-man

Это особенно понятно становится после бедствия на АЭС Фукусима-1, ведь у японцев была куда меньшая по масштабам авария, а они потеряли реакторы и заразили огромную территорию, указал эксперт.

«Например, саркофаг, о котором академик Велихов говорил, что это временное сооружение, простоял три десятка лет, и сейчас его накрыли аркой. Это высокотехнологичное сооружение, возведенное в экстремальных условиях! Арку сколько лет строили? А саркофаг воздвигли за несколько месяцев, с мая по ноябрь. И роботы там уже работали. Это показало прежде всего поразительное умение реагировать на непредвиденные ситуации. Это же была область неизвестного, первая атомная авария такого масштаба», — указал Анисимов.

Собеседник издания добавил, что эвакуация Припяти и других населённых пунктов вообще должна войти в учебники, поскольку ликвидаторы в то время вывезли десятки тысяч людей чуть ли не за несколько часов, не заразив при этом технику.

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