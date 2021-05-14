Позицию Белоруссии про переговорную площадку по Донбассу в Минске озвучил президент Александр Лукашенко, который сказал, что, если они хотят переносить, пусть переносят. Об этом рассказал председатель партии «Союз» Сергей Лущ в интервью изданию Украина.ру

Сергей Лущ: Сегодня брошен вызов не только России и Беларуси, но и всему постсоветскому пространству © из личного архива Сергея Луща Алексея Резникова, Белоруссия находится под влиянием России, позволяет себе «вражескую риторику» в отношении Украины, и в Киеве «нет доверия к этой стране».

Но скорее это пассаж в сторону украинской власти и слабого президента Владимира Зеленского, который не контролирует ситуацию в своей стране, лишь выполняя волю зарубежных бенефициаров, считает эксперт.

«Эта политическая конструкция создавалась с одной целью — эскалация и противостояние России. Поэтому мы вполне можем ожидать неадекватные и антигуманные действия. Уже были постоянные обстрелы мирного населения и жертвы», — указал Лущ.

Те, кто управляет украинским правительством, настолько циничны, что человеческие жизни не представляют для них никакой ценности, заключил собеседник издания.

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