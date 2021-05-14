Ранее украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) отказалась после завершения карантина ехать в Минск на переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе. По словам вице-премьера Алексея Резникова, Белоруссия находится под влиянием России, позволяет себе «вражескую риторику» в отношении Украины, и в Киеве «нет доверия к этой стране».
Но скорее это пассаж в сторону украинской власти и слабого президента Владимира Зеленского, который не контролирует ситуацию в своей стране, лишь выполняя волю зарубежных бенефициаров, считает эксперт.
«Эта политическая конструкция создавалась с одной целью — эскалация и противостояние России. Поэтому мы вполне можем ожидать неадекватные и антигуманные действия. Уже были постоянные обстрелы мирного населения и жертвы», — указал Лущ.
Те, кто управляет украинским правительством, настолько циничны, что человеческие жизни не представляют для них никакой ценности, заключил собеседник издания.
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