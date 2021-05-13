Жители Киева приносят цветы к зданию посольства России в связи с трагедией в Казани. Об этом в четверг, 13 мая, сообщило в своем Twitter диппредставительство

Украина.ру на Youtube «В рубашке родился»: мама ученика о стрельбе в казанской школе — видео