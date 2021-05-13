«В связи с трагедией в Казани жители Киева принесли цветы к зданию посольства России на Украине», — говорится в сообщении.

На опубликованном фото видно, что у ограды посольства лежат несколько букетов цветов.

«Казань — наша общая боль»: украинские соцсети о трагедии в казанской школе
«Казань — наша общая боль»: украинские соцсети о трагедии в казанской школе
© РИА Новости, Александр Гальперин / Перейти в фотобанк
Во вторник, 11 мая, бывший ученик школы №175 в Казани Ильназ Галявиев устроил стрельбу в учебном заведении. Погибли девять человек — семеро детей и двое взрослых, еще 23 человека пострадали.

Нападавший арестован. 