«В связи с трагедией в Казани жители Киева принесли цветы к зданию посольства России на Украине», — говорится в сообщении.
На опубликованном фото видно, что у ограды посольства лежат несколько букетов цветов.
В связи с трагедией в Казани жители Киева принесли цветы к зданию Посольства России на Украине pic.twitter.com/yS9SGNY9nG— RusEmbassy Ukraine (@RusembUkraine) May 13, 2021
Во вторник, 11 мая, бывший ученик школы №175 в Казани Ильназ Галявиев устроил стрельбу в учебном заведении. Погибли девять человек — семеро детей и двое взрослых, еще 23 человека пострадали.
Нападавший арестован.