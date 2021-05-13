Эксперты заявили, что для сохранности продуктов питания в холодильнике важен не только температурный режим, но и правильное соседство на полках. Какие продукты вместе лучше не держать, 12 мая рассказало издание Comments.ua

Ученые выяснили, какой продукт помогает продлить жизнь © РИА Новости, Виталий Аньков / Перейти в фотобанк Тыква и груши/яблоки

Как выяснилось, тыква не «дружит» с фруктами и требует отдельного места хранения. Вместе груши/яблоки и тыкву можно хранить лишь в том случае, если фрукты еще не дозрели.

Яблоки и апельсины

Эти продукты также лучше вместе не держать. Даже если они не будут касаться друг друга, начнутся процессы гниения. Яблоки желательно хранить в пакете на нижней полке, а для апельсинов подойдет сетка.

Огурцы и помидоры

Эксперты не рекомендуют хранить вместе эти овощи, несмотря на то, что многие считают их идеальным тандемом. Дело в том, что огурцы чувствительны к газу, который выделяется томатами, — он провоцирует скорое созревание овощей. Соответственно, если хранить их рядом, огурцы быстро начнут гнить.

Картофель и лук

Эти овощи хорошо сочетаются в готовом блюде, но не на полке в холодильнике. Эксперты говорят, что даже две-три луковицы могут спровоцировать цветение ящика картошки в течение недели.