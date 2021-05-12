Погода на востоке страны будет довольно прохладной и дождливой, причем Харьков, Донецкую и Луганскую области могут накрыть ливни. Ночная температура будет опускаться до +5 градусов, дневной максимум составит +16 градусов.
На юге и севере страны ожидается похожая погода, правда, осадки будут не столь значительными. Ночью до +9, днем до +18 градусов.
При этом на западе страны пока сохранится солнечная и сухая погода, небольшим дождем может зацепить только Черновцы. Температура будет колебаться от +7 ночью до +23 и даже +25 градусов днем.
В центральной части Украины осадков не ожидается, но будет прохладно: от +6 ночью до +17 градусов днем.