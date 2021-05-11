Мать певицы украинского происхождения Наташи Королёвой Людмила Порывай поздравила подписчиков в Instagram сразу с двумя праздниками и получила шквал критических замечаний в ответ. Последние комментарии появились на странице женщины 11 мая

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«Спасибо за победу! Русская Америка отмечает этот великий праздник! В Майами пройдет праздничный концерт и вечер памяти!!!» (орфография автора сохранена — ред.) — написала Порывай.

Эти слова пожилая дама написала под видео, где она сидит с флагами Российской Федерации и стопкой водки на своем балконе в Майами.

«Хорошо быть патриотом, сидя где-нибудь в Америке», «А чего ж День Победы не в Украине встречаем? Даже в такой день кривляется, клоунесса», «Украинцы воевали! И отмечают День Победы! Но мне как-то не очень приятно видеть "патриотку" из Майями, перед которой развивается российский флажок, а сама-то она украинка», — ответили Порывай пользователи.

На критические замечания мать Королевой никак не отреагировала, и почти сразу выложила в сеть новый пост, где поздравила подписчиков с другим праздником.

«С Днем матери!!! Желаю, чтобы в вашем сердце всегда была весна и любовь ваших детей!!!» — поздравила подписчиков мать Королёвой.

«Для советских людей сегодня один праздник — День Победы!!!!», «А что только женщины Америки мамочки? Вообще-то сегодня День Победы!!!», «Кикимора», «Весна-то старая…», «И здесь без нее не обошлись, в каждой бочке затычка, весенняя ягодка бздника», — ответили подписчики.

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Людмила Порывай — заслуженный деятель культуры Украинской ССР, работала хормейстером, телеведущей, была дирижером хоровой капеллы «Светоч», профессором консерватории на Украине. Какое-то время Порывай жила и работала с дочерью — певицей Наташей Королевой — в Москве, на данный момент проживает в Майами, США.