По его словам, одновременно с этим во время карантина нашли работу 665 тысяч человек. По данным на начало мая, безработными на Украине числятся 401 тысяча человек.

Безработных на Украине за год стало на треть больше
Безработных на Украине за год стало на треть больше
© РИА Новости, Виталий Аньков / Перейти в фотобанк
Премьер добавил, что инвестиции в государственную инфраструктуру и дорожное строительство за год дало возможность сохранить около 160 тысяч рабочих мест.

«Это так называемый косвенный рычаг создания рабочих мест, когда государство инвестирует и раскручивает экономику», — пояснил премьер-министр.

К концу 2020 года на Украине были трудоустроены 15,7 млн украинцев, тогда как без работы оставались 1,8 млн человек.

По данным службы занятости, в среднем по Украине на одно свободное рабочее место претендуют шесть безработных, что выше чем годом ранее, когда на одну вакансию претендовало пять человек.