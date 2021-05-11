По его словам, одновременно с этим во время карантина нашли работу 665 тысяч человек. По данным на начало мая, безработными на Украине числятся 401 тысяча человек.
Премьер добавил, что инвестиции в государственную инфраструктуру и дорожное строительство за год дало возможность сохранить около 160 тысяч рабочих мест.
«Это так называемый косвенный рычаг создания рабочих мест, когда государство инвестирует и раскручивает экономику», — пояснил премьер-министр.
К концу 2020 года на Украине были трудоустроены 15,7 млн украинцев, тогда как без работы оставались 1,8 млн человек.
По данным службы занятости, в среднем по Украине на одно свободное рабочее место претендуют шесть безработных, что выше чем годом ранее, когда на одну вакансию претендовало пять человек.