На Украине за время карантинных ограничений потеряли работу миллион человек. Об этом со ссылкой на данные Службы занятости сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью «РБК-Украина», опубликованном 11 мая

По его словам, одновременно с этим во время карантина нашли работу 665 тысяч человек. По данным на начало мая, безработными на Украине числятся 401 тысяча человек.

Безработных на Украине за год стало на треть больше © РИА Новости, Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

«Это так называемый косвенный рычаг создания рабочих мест, когда государство инвестирует и раскручивает экономику», — пояснил премьер-министр.

К концу 2020 года на Украине были трудоустроены 15,7 млн украинцев, тогда как без работы оставались 1,8 млн человек.

По данным службы занятости, в среднем по Украине на одно свободное рабочее место претендуют шесть безработных, что выше чем годом ранее, когда на одну вакансию претендовало пять человек.