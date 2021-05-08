Экс-президент Украины, лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко 8 мая опубликовал пост на Facebook, в котором поставил в один ряд Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, а также упомянул президента России Владимира Путина

«В сентябре 1939 года вместе с поляками украинцы первыми ощутили последствия сговора двух тоталитарных режимов, коммунистического и нацистского, которые разожгли смертоносный пожар Второй мировой. Гитлер и Сталин — одного поля ягоды. И Путин, так же, как и они, поджигатель войны, который уничтожает международное право, а земли соседей рассматривает как "жизненное пространство" для своей империи», — написал Порошенко.

Блиц-опрос в Одессе о 9 мая: для истинных одесситов День Победы - это настоящий праздник © Скриншот из видео Украина.ру

«Год за годом, надеюсь, мы отходим от имперского "победобесия" к европейской традиции памяти о трагедии самой ужасной в истории человечества катастрофы», — написал политик.

Свой пост Порошенко закончил словами: «Путин-капут! Слава Украине!».

При этом экс-президент "забыл" упомянуть про всего 10 дней назад проходивший в столице Украины Киеве марш в честь подразделения СС "Галичина", в котором служили украинские коллаборанты. По некоторым данным в организации марша принимали участие представители партии, возглавляемой экс-президентом. Такое двоемыслие предполагает неискренность и лживость Петра Порошенко, впрочем, никогда не отличавшегося честностью и прямотой — ни в бизнесе, ни в политике.